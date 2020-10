Serie C, Catania vince 0-1 a Monopoli: il Teramo ferma il Bari

La Serie C è tornata in campo per la seconda giornata di un campionato che entra nel vivo e comincia a regalare alcune sorprese. Nel girone C il Teramo continua a far male alle candidate per la vittoria finale e dopo aver battuto al Bonolis il Palermo all’esordio, è capace di fermare il Bari al San Nicola sull'1-1 per effetto dei gol di Bombagi e di Celiento che nella ripresa ha sistemato parzialmente le cose per i galletti.

In un turno orfano di Palermo-Potenza, rinviata dalla Lega Pro in seguito alla richiesta dell’Asl della Basilicata di isolamento fiduciario per tutti i calciatori dei lucani entrati a contatto con due tesserati positivi, e di Catanzaro-Trapani che non si è disputata per via della mancata presentazione del Trapani, al quale verrà notificata nelle prossime ore l'inevitabile esclusione dal campionato, spicca la vittoria del Catania sul campo del Monopoli per 0-1 grazie al gol di Silvestri.

Nel girone B il Sudtirol spazza via la Fermana con un perentorio 3-0 e si conferma in vetta alla classifica in compagnia del Modena che ha superato per 3-1 la Vis Pesaro. E a quota sei punti c'è anche il Carpi, che passa per 1-2 in casa del Mantova, mentre la Sambenedettese ottiene i primi punti stagionali battendo per 2-1 il Gubbio nonostante l’inferiorità numerica. Importante successo del Legnago sul Ravenna e della Triestina per 0-2 al Manuzzi di Cesena grazie ai gol di Tartaglia e Gomez, mentre terminano con un pareggio per 1-1 Fano-Padova e Imolese-Virtus Verona. (ITALPRESS).

