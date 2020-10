Inter e Lazio a tutto gas: battute Benevento e Lazio

Quattro gol al Torino, quattro alla Lazio: l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è una macchina quasi perfetta e lo dimostra anche contro la formazione di Simone Inzaghi nel recupero della prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-1 per la formazione bergamasca che ipoteca il risultato già nei primi 45 minuti grazie alle reti di Gosens, Hateboer e Gomez e lo fissa nella ripresa, ancora con Gomez dopo l'illusorio gol di Caicedo.

I bergamaschi raggiungono a quota 6 punti Inter, Napoli, Milan e Verona e anche se si sono giocate solo due giornate è chiaro che la formazione allenata da Gasperini saprà ancora dire la sua, gioca con personalità e quel pizzico di cinismo da vera big. La Lazio, che ancora non pyuò contare sui nuovi acquisti, paga a caro prezzo anche qualche errore di troppo. Al confronto di questa sera Lazio e Atalanta si presentano reduci dalle vittorie contro Cagliari e Torino.

L’Inter batte il Benevento 5-2 nel recupero della prima giornata di Serie A e sale a punteggio pieno in classifica dopo le prime due partite di campionato. Nessuna difficoltà per la squadra di Conte sul campo della neopromossa campana: dopo 27' minuti l’Inter è già in vantaggio per 3-0 grazie alla doppietta di Lukaku e alla rete di Gagliardini.

Ma è Hakimi il protagonista del primo tempo nerazzurro con le sue continue e pericolose discese sulla fascia. Per il terzino marocchino un assist e un gol, il quarto del'Inter in un primo tempo quasi perfetto. Sarebbe stato 'perfettò se il portiere sloveno Handanovic non avesse regalato, con un rinvio sbagliato, un gol a Caprari rianimando la pur flebile fiammella di speranza della squadra di Inzaghi, già capace di una grande rimonta nella giornata di sabato contro la Sampdoria.

Ma la caratura dell’Inter è ben diversa da quella del club ligure e nel secondo tempo, escludendo un palo di Moncini, i tentativi della squadra di casa sono ben disinnescati. Ci pensano Lautaro Martinez e ancora Gianluca Caprari ad arrotondare il risultato nel 5-2 finale. Da segnalare nell’Inter anche l’esordio di Arturo Vidal, rimasto in campo per 52 minuti e uscito dolorante.

