Serie C, revocato lo sciopero dei calciatori: domenica in campo Palermo, Trapani e Catania

Revocato lo sciopero dei calciatori di Serie C. L'Associazione Italiana Calciatori, in considerazione dell'evoluzione delle trattative con la Lega Italiana Calcio Professionistico relativamente al noto problema delle liste dei calciatori professionisti utilizzabili, revoca lo sciopero indetto per la prima giornata di campionato, pur mantenendo lo stato di agitazione già in precedenza proclamato, in attesa dell'Assemblea delle Società di Lega Pro.

Ci sarà, dunque, il debutto per il Palermo impegnato a Teramo, per il Trapani in casa contro la Casertana e per il Catania al Massimino contro la Paganese.

