Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus, salgono a 2 i casi nel Milan

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus. L’attaccante svedese salterà la sfida di stasera di Europa League contro il Bodo/Glimt. È il secondo caso di Covid in due giorni fra i rossoneri dopo quello di Duarte.

Lo ha comunicato il club attraverso una nota: "AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi".

I rossoneri dovranno rinunciare ai due giocatori in occasione di quella che Pioli ha definito come "una finale".

"Ieri ero risultato negativo al test per il coronavirus, oggi positivo. Non ho sintomi. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi: cattiva idea". Lo scrive in un tweet Zlatan Ibrahimovic commentando la notizia della sua positività al coronavirus.

