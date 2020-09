Serie C: le partite di Palermo, Trapani e Catania su Eleven Sports, ma non si conoscono le tariffe

Tutte le partite del campionato di Serie C saranno trasmesso su Eleven Sports. Ma prima di poter sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma streaming. i tifosi dovranno ancora attendere.

Sul sito dell’emittente online, come spiega Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, non è ancora presente infatti la schermata per gli abbonamenti relativi al campionato di Serie C, che come nelle passate edizioni prevede la possibilità di abbonarsi mensilmente o annualmente. E di conseguenza non sono ancora stati resi noti i prezzi. Si ipotizza, comunque, che per i vecchi abbonati saranno previsti promozioni e sconti.

