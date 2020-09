Caso Diawara, Verona-Roma 3-0 a tavolino: il verdetto del giudice sportivo. Pronto il ricorso

Il giudice sportivo della serie A ha appena inflitto lo 0-3 a tavolino alla Roma per aver schierato sabato nella partita di esordio del campionato contro il Verona il centrocampista Diawara, non incluso nella lista dei 25 giocatori della rosa. Lo apprende l’Ansa. La gara si era chiusa sullo 0-0.

Certo non il modo migliore per affrontare in serenità la settimana che porta alla sfida casalinga con la Juve. La Roma è pronta al ricorso in nome della buona fede e del mancato vantaggio ottenuto dallo schieramento del giocatore per il quale c'era posto tra i 25 (quattro i posti liberi, si sottolinea) ma rimane che Diawara, che ha compiuto 23 anni il 17 luglio scorso - in pieno rush finale del campionato dell’era Covid - non poteva essere schierato. Casi analoghi sono costati la sconfitta a tavolino; il precedente più recente è quello di Sassuolo-Pescara del 2016, quando gli emiliani si videro assegnare partita persa per aver fatto giocare Antonino Ragusa senza averlo inserito nella famosa lista dei 25.

Tra le pieghe di una vicenda in cui le responsabilità interne restano da chiarire, emerge poi che il club sarebbe anche stato avvisato da un alert dalla Lega, prima della partita: un elemento controverso, che potrebbe finire nella memoria difensiva degli avvocati giallorossi, i quali faranno soprattutto notare che in quella lista da 25 i posti non erano tutti occupati, che gli 'slot' per inserire il centrocampista erano ben quattro e che quindi nessun vantaggio è derivato a Fonseca. Il quale non sarà felice di dover affrontare la Juve a zero punti, e con l’immagine di una ambiente già in acque agitate. ANSA

