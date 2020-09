Coronavirus, Ricciardi: "Tamponi ai calciatori ogni 4 giorni? Valutiamo alternative"

"I tamponi ogni quattro giorni per la Serie A? Per il momento la misura resta ma, visto che gli esami incidono in qualche modo sulle mucose dei calciatori, stiamo analizzando anche un’alternativa". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Tg24 Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid 19, commentando la richiesta della Figc di rivedere il protocollo per le partite e, in particolare, diminuire il numero dei tamponi, al momento previsti ogni 4 giorni per il gruppo squadra.

"Quella misura è stata pensata per il calcio ultra professionistico, per la Serie A - ha aggiunto Ricciardi - e poi è stata estesa alle serie inferiori senza che noi fossimo peraltro interpellati. Ora possiamo tarare, sempre su base scientifica, delle nuove misure sicure ma anche sostenibili per le squadre dilettantistiche e per le squadre che non hanno le possibilità della Serie A".

© Riproduzione riservata