Infortunio di Zaniolo, ancora una rottura del crociato: domani l'operazione

Niccolò Zaniolo dovrà sottoporsi ancora una volta ad un'operazione chirurgica a causa della rottura del crociato del ginocchio (questa volta il sinistro).

Il calciatore della Roma è arrivato questa mattina intorno alle 9 a Villa Stuart a Roma per essere visitato dal dottor Mariani e fare così chiarezza sull'entità dell'infortunio patito ieri sera nel primo tempo del match di Nations League tra l'Olanda e la Nazionale di Mancini. Rientrato in Italia nella notte, è arrivato presso la clinica romana accompagnato dalla fidanzata.

Leggermente claudicante ma senza stampelle, Zaniolo non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Adesso il calciatore verrà operato e si prevede ancora una volta un lungo stop.

«Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto...tornerò presto». Questo il messaggio che Zaniolo ha pubblicato su Instagram dopo la visita a Villa Stuart.

