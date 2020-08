La Serie A al via il 19 settembre, lo ha deciso la Figc

Serie A al via il 19 settembre come richiesto dalla Lega di A. Lo ha deciso il consiglio federale della Figc riunito in via Allegri.

Presenti fisicamente quasi tutte le componenti, dal presidente della Lega di A Paolo Dal Pino, a quello della Lega Pro Francesco Ghirelli, della Lega Dilettanti e vicepresidente federale Cosimo Sibilia, dell’Associazione italiana allenatori Renzo Ulivieri e dell’Aia Marcello Nicchi. Collegati a distanza invece i rappresentanti dell’Aic e il presidente della Lega di B Mauro Balata.

IN AGGIORNAMENTO

