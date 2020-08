Parma, Liverani è il nuovo allenatore. In squadra calciatore positivo al Covid: è in isolamento

Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Parma. Lo comunica la società che ha raggiunto un accordo per due stagioni. Il nuovo tecnico assumerà la guida della squadra da martedì. Liverani, 44 anni, dopo una carriera da calciatore di alto livello, ha allenato Genoa, Leyton Orient, Ternana e Lecce. Sarà presentato la prossima settimana.

Intanto, c'è un caso di positività al Covid-19 anche all’interno della rosa del Parma. La squadra ducale ha diffuso una nota in cui comunica che «tutti gli esami effettuati sui componenti del Gruppo Squadra (atleti, staff tecnico e sanitario, magazzinieri e dirigenti), oltre ai soggetti ad esso connessi ma appartenenti al Gruppo Extra-Squadra, per l’hanno dato esito negativo, ad eccezione di un unico caso di positività al primo ciclo di test molecolari relativo a un atleta completamente asintomatico». Il calciatore, che è stato messo in isolamento prima dell’inizio delle attività «è sotto la gestione dell’ASL locale che provvederà al controllo della normalizzazione del test molecolare».

© Riproduzione riservata