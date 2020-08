«Sono purtroppo risultato positivo al test del covid-19. Volevo dirvi che sto bene e che non ho alcun sintomo, nè tosse e nè febbre. Sono in isolamento e spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i mie i compagni». Lo annuncia su Instagram il portiere della Roma Antonio Mirante.

