Barcellona, Ronald Koeman è il nuovo allenatore per due anni

È ufficiale, Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona. Il tecnico olandese ha firmato un contratto per due anni con il club catalano e verrà presentato oggi alle 18.

Per l’ormai ex ct dell’Olanda si tratta di un ritorno in azulgrana. Koeman, come ricorda il sito della società, è una "leggenda del club, l’eroe di Wembley che ha dato al popolo culès la prima Coppa dei Campioni". Fu proprio l’olandese, infatti, a segnare la rete della vittoria della finale del 1992 con un gran punizione che, ai supplementari, piegò la Sampdoria di Boskov, Vialli e Mancini.

Il Barça sottolinea anche l’esperienza ultra-ventennale come allenatore di "Rambo" Koeman che vanta esperienze in Premier League, Liga, Eredivisie e campionato portoghese e che dal 2018 era alla guida della nazionale olandese. In Spagna ha già allenato il Valencia con cui ha vinto la Coppa del Re.

