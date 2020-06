Juve e Barcellona ufficializzano lo scambio tra Arthur e Pjanic

Alla vigilia della trasferta di Genova, si concretizza il doppio affare della Juventus con i Barcellona: dai blaugrana arriva il 23enne brasiliano Arthur, 72 milioni e un bonus fino ad altri 10, alla società catalana va Pjanic, 60 milioni + 5 di bonus. Maurizio Sarri durante la classica conferenza stampa pre-partita, ha preferito sfumare sulle novità di mercato.

«A me piace parlare di calcio: voglio dedicare tutte le mie energie a queste ultime partite che saranno fondamentali e complicate», ha messo in chiaro le cose il tecnico della Juventus.

Eppure, l’allenatore ha analizzato, seppur molto rapidamente, lo scambio che si è concretizzato, con l'ufficialità dell’operazione data prima dal Barcellona poi dalla Juventus: «Arthur e Pjanic sono due professionisti, devono concentrarsi su quello che devono fare ora e non tra due mesi - ha detto Sarri - perché entrambi giocheranno ancora con le rispettive squadre. Il mio staff studierà Arthur per avere più elementi possibili quando arriverà, mentre Pjanic sarà contento di chiudere la carriera in una grandissima squadra. E’ un ragazzo intelligente, non vedo possibilità che non ci dia il suo 101%: godiamocelo fino in fondo».

© Riproduzione riservata