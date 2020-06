La Lega Pro anticipa al 30 giugno le partite dei Playoff

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, durante l’Assemblea odierna, ha ripercorso le tappe della riunione dal 7 maggio fino al Collegio di Garanzia del Coni del 19 scorso. Sono stati effettuati gli approfondimenti da parte dei dirigenti di Lega: Naldoni ha affrontato la questione relativa alle risorse della stagione 2020/21, l’avv. Bonanni il tema della contrattualistica rispetto alle linee guida federali, Amico di Meane ha illustrato gli interventi di cui possono usufruire i club, relativamente ai decreti Covid-19.

Sono state approvate anche le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi negli esercizi 2020/21, 2021/22 e 2022/23.

Infine è stato comunicato l’anticipo al 30 giugno delle partite dei Playoff in programma il primo luglio a esclusione di quella che coinvolge la società che giocherà contro la perdente della finale della Coppa Italia in programma il 27 giugno e che resta in calendario il primo luglio. ANSA

