Juventus, Sarri: "Non possiamo massacrarci per aver perso la Coppa Italia"

"È chiaro che perdere un trofeo è sempre qualcosa di pesante, ti da delusione e amarezza, ma non è che possiamo massacrarci su qualcosa che abbiamo perso e non possiamo rigiocare". Lo ha detto a Skysport24 il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, tornando sulla sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli.

"Dobbiamo voltare pagine, pensare alle prossime partite e ai prossimi obiettivi: ho chiesto questo alla squadra - spiega il mister dei campioni d’Italia, domani di scena a Bologna -. Nell’immaginario collettivo queste sono partite importanti in cui conta il risultato, ma in realtà siamo in post-preparazione: speriamo di migliorare nella condizione pochi dieci giorni, ci manca brillantezza. Può darsi siano stati commessi errori o che questa sia una normale frase transitoria". ITALPRESS

