Dopo 100 giorni si torna a giocare, Juve - Milan alla conquista della finale di Coppa Italia

Sono trascorsi quasi cento giorni dal 9 marzo, e dal 3-0 con il quale il Sassuolo vinse sul Brescia, nell’ultima gara ufficiale giocata in Serie A. Oggi il pallone riprenderà a rotolare e lo farà con una partita dal grande fascino, Juventus-Milan.

Sarà la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia, con le due squadre che ripartiranno dall’1-1 di San Siro. Il fischio d’inizio, alle 21, sarà di Daniele Orsato: al 90', in caso di parità, niente supplementari ma direttamente i rigori. Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta, su Rai1, a partire dalle 20.35.

Se non ci saranno controindicazioni dell’ultimo minuto, Sarri punterà sul 4-3-3 con Buffon in porta, difesa a quattro con Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro da destra a sinistra, Khedira, Bentancur e Matuidi in rigoroso ordine in mezzo al campo e tridente affidato a Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Per quanto riguarda il Milan, la formazione è presto fatta e ad una rosa ridotta già ai minimi termini si aggiunge la defezione di Musacchio per un’infiammazione alla caviglia: "Nessuno sarà al 100%, nemmeno i nostri avversari. Paquetà è uno di quelli che si è presentato meglio e sta molto bene", dichiara Pioli. A lui, Bonaventura e Calhanoglu il compito di supportare Rebic per segnare il gol che potrebbe aprire la strada alla finale.

Un San Paolo vuoto e silente attende sabato sera dalle 21 l'altra semifinale quella tra Napoli e Inter. Si parte dall'1-0 per i partenopei firmato da Fabian Ruiz.

