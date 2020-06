Serie C, play out al via il 27 giugno e play off l'1 luglio

La corsa all’ultimo posto in serie B partirà l’1 luglio per concludersi il 22 dello stesso mese. La Lega Pro, a due giorni dalle decisioni assunte dal Consiglio Federale, ha diffuso le date dei play-off di serie C. Si giocherà sempre in gara secca, con primo turno l’1 luglio e secondo il 5 a inaugurare la fase play-off del girone. A seguire quella nazionale, sempre con primo (9 luglio) e secondo turno (13 luglio), quindi semifinali (17 luglio) e finale (22 luglio).

Stabilite anche le date dei play-out: andata il 27 giugno, ritorno il 30. Confermati supplementari e rigori.

Per quanto riguarda invece la Coppa Italia di serie C, la finale fra Ternana e Juventus under 23 si giocherà il 27 giugno. (ITALPRESS).

