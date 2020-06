Serie A, playoff e playout in caso di necessità e algoritmo solo per retrocessioni ed Europa

Passa la linea Gravina in consiglio federale. Con la maggioranza di 18 voti a favore e 3 contrari (la Lega Serie A), il consiglio federale della Figc ha approvato le linee guida proposte dal presidente Gabriele Gravina da applicare in caso di nuovo e definitivo stop al campionato: in caso di necessità, l'algoritmo servirà a stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni. Si' ai play off e ai play out, se il campionato si ferma dopo la ripartenza e ci sono le date utili per disputarli: lo ha deciso il consiglio della Figc, approvando la delibera per il cosiddetto piano B. Se invece non ci fosse tempo sufficiente, si farebbe ricorso alla classifica con criterio correttivo, l'algoritmo.

Il Consiglio Federale odierno ha deciso per la chiusura delle competizioni sportive 2019/20 di calcio femminile. Per la definizione della classifica finale, la divisione dovrà applicare gli stessi criteri correttivi validi per i campionati professionistici maschili

