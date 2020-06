Champions League, la Uefa sceglie Lisbona per la "Final eight"

Sarà Lisbona a ospitare la 'Final eight' che assegnerà la Champions League 2019-2020: lo riferisce la Bild, anticipando la decisione che sarà ufficializzata dall’esecutivo della federcalcio europea il 17 giugno.

La fase finale ha dovuto essere spostata perchè le autorità turche si sono opposte all’idea di giocare a porte chiuse nella sede originariamente designata per la finalissima, Istanbul. Le altre candidature erano quelle di Francoforte e Mosca ma la capitale portoghese è stata giudicata più sicura dal punto di vista sanitario, con il vantaggio che dispone di più stadi, che non è rimasta alcuna squadra lusitana in lizza e che la fiscalità è più favorevole rispetto a quella tedesca.

Francoforte, secondo il giornale tedesco, punta ora a ospitare la finale di Europa League.

L’Uefa punta a far ripartire la Champions ad agosto con i quattro ottavi ancora in sospeso (i ritorni di Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid, Bayern-Chelsea e Juve-Lione) per poi concentrare quarti, semifinali e finale in gare uniche da disputare nella stessa città.

