Bologna, negativo il primo test sul caso sospetto di Coronavirus

"Il primo test di controllo effettuato sul componente del gruppo-squadra, il cui ultimo esame aveva evidenziato un risultato dubbio, ha dato esito negativo. Nelle prossime ore verrà effettuato un ulteriore e definitivo esame di approfondimento": lo rende noto il Bologna Calcio dopo che ieri la stessa società rossoblu aveva dato notizia di un caso di sospetta positività al Covid-19 per un membro dello staff.

"In via precauzionale comunque l’allenamento di oggi sarà in forma individuale", ha precisato il Bologna Fc.

