Riecco Ronaldo, CR7 di nuovo alla Continassa

Cristiano Ronaldo alla Continassa. Dopo oltre 70 giorni dall’ultima volta, il fuoriclasse portoghese della Juventus è rientrato al JTC per sottoporsi ai test medici e riprendere gli allenamenti insieme ai suoi compagni di squadra, sempre nel rispetto delle norme fissate per l’emergenza coronavirus.

CR7, rientrato due settimane fa dal Portogallo, è tornato alla Continassa dopo il periodo di isolamento trascorso a Torino. Il fenomeno portoghese non entrava nel quartier generale bianconero dallo scorso 7 marzo, 72 giorni fa, quando visse l’ultima vigilia standard prima della sfida vittoriosa per 2-0 contro l’Inter.

Oggi Ronaldo ha ritrovato il tecnico Sarri e ha aperto il ritorno al lavoro degli stranieri: eccezion fatta per Pjanic, il primo a rientrare a Torino, per gli altri bisognerà aspettare ancora qualche giorno perché termini il periodo di quarantena. Entro la fine della settimana, però, saranno al lavoro anche De Ligt, Szczesny, Khedira, Matuidi, Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro. Per Rabiot e Higuain, invece, proseguirà l’isolamento domiciliare e probabilmente torneranno a disposizione di Sarri soltanto nell’ultima settimana di maggio. Per quando, si spera, si potrà tornare a sostenere allenamenti in gruppo.

© Riproduzione riservata