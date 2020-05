Botta e risposta Chiellini - Balotelli: "Persona negativa", la replica: "Non sei un uomo"

Mario Balotelli? «Una persona negativa». Parola di Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus e della nazionale nel suo libro 'Io, Giorgio' lo accusa l’attaccante del Brescia di essere un calciatore senza rispetto per il gruppo. «In Confederations Cup, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi», scrive Chiellini.

Un’accusa, quella di essere un calciatore incapace di fare gruppo e di impegnarsi come un vero professionista che non è certo nuova. Basti pensare alle parole di Buffon e De Rossi, i 'senatori' azzurri, dopo l’eliminazione ai mondiali del 2014 che, senza fare il nome di SuperMario, indirizzarono comunque a lui il loro pensiero: «Noi ci mettiamo sempre la faccia. Chi non si sente di infondere lo stesso impegno, chi non ha la stessa passione rimanga a casa», disse il difensore giallorosso.

Ora però, quando Balotelli sembra in procinto di rientrare nel giro azzurro, arriva il duro commento di Chiellini. E l’attaccante del Brescia non gradisce. E in una story su Instagram replica con veemenza: «Io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire la cose in faccia - dice Balotelli - tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano... Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto», conclude.

