Roma, a Trigoria allenamenti individuali dal 7 maggio

La Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria da giovedì 7 maggio. La società lo ha già comunicato ai giocatori dopo aver avuto l'ok dalla Regione Lazio per la riapertura del centro sportivo, ovviamente osservando le strette normative per il coronavirus.

"La Roma ringrazia la Regione Lazio per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra. Dalla prossima settimana i calciatori potranno svolgere visite mediche e allenamenti individuali a Trigoria, osservando le linee guida relative al distanziamento sociale" fa sapere il club giallorosso.

L'ordinanza emessa ieri sera dalla Regione Lazio prevede "l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali".

