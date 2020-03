Coronavirus, l'entourage di Neymar: "L'attaccante rispetta le regole"

Neymar sta rispettando le regole relative all’emergenza per la pandemia di Covid-19. L’entourage del 28enne fuoriclasse del Paris Saint Germain ha dovuto smentire ufficialmente i rumors, sollevati da 'Mundo Deportivo', che volevano il verdeoro piuttosto 'spensierato' nonostante il momento difficile che tutto il mondo sta attraversando.

Motivo del contendere, alcuni scatti che ritraevano Neymar su un campo di volley circondato da numerose persone. "La foto che hanno corredato l’articolo mostrano Neymar Jr. accanto ad altre persone in quarantena con lui, che vivono e hanno viaggiato insieme da Parigi al Brasile - si legge in un comunicato stampa -. L’unica eccezione a questa regola è suo figlio, Davi Lucca, che è andato a vivere con il padre. Neymar continua a fare il suo lavoro quotidiano per prevenire gli infortuni e mantenere la forma fisica con il suo allenatore Ricardo Rosa, aspettando con impazienza la fine di questo triste momento dell’umanità e il ritorno all’attività". ITALPRESS

© Riproduzione riservata