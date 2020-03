Coronavirus, positivi 5 giocatori del Valencia ultimo avversario Champions dell'Atalanta

Il Valencia ha comunicato la presenza di cinque casi di positività al coronavirus Covid-19 tra giocatori e tecnici della prima squadra.

Il club spagnolo, che non riferisce i nomi per motivi di privacy, fa sapere che "tutti sono nelle loro case in buona salute e in isolamento", assicurando che fornirà ulteriori informazioni nelle prossime ore.

"Siamo fiduciosi che, con solidarietà, responsabilità e grande incoraggiamento, saremo in grado di superare questa pandemia", si legge in una nota del Valencia. In mattinata aveva annunciato la sua positività al Covid-19 il difensore argentino Ezequiel Garay.

