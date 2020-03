Vola il Catania di Lucarelli, la Sicula Leonzio batte il Rende e spera

La Reggina volta pagina dopo la sconfitta nell’ultima giornata e riprende la propria marcia nel girone C di Serie C. Nella trentesima giornata i calabresi espugnano il campo del Picerno per 2-0: Paolucci mette in discesa la partita dopo appena sei minuti, il gol che chiude definitivamente i conti arriva invece all’87' e porta la firma di Sarao.

Gli uomini di Toscano si riportano dunque sul +10 sul Bari, aggiungendo pressione sulle spalle dei biancorossi impegnati lunedì a Catanzaro. Beffa per casalinga per il Monopoli che, dopo la grande vittoria contro la capolista, alza bandiera bianca contro la Casertana che passa per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Corrado al 93'. I pugliesi mettono così a rischio il terzo posto e si espongono a un possibile sorpasso del Potenza, in campo a Cavese nel posticipo. Crisi senza fine per la Ternana, a secco di vittorie da otto giornate consecutive in campionato: al Partenio non perdona l’Avellino di Ezio Capuano, che si impone per 2-0 e prova a ritagliarsi un posto in zona play-off.

Terzo successo di fila per il Catania, di misura a Bisceglie con la rete di Salandria, sempre più vicino al quinto posto. La Virtus Francavilla si aggiudica per 1-0 lo scontro diretto contro il Teramo, 1-1 tra Vibonese e Paganese. Continua a sperare nelle parti basse della classifica la Sicula Leonzio grazie all’1-0 sul Rende, batte un colpo anche il fanalino di coda Rieti sorprendendo la Viterbese (0-1)

© Riproduzione riservata