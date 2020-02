Serie D, Palermo sempre primo in classifica seguito dal Savoia. Zona play off per il Troina

Passo falso del Palermo che perde meritatamente 2-0 il derby al "Dino Liotta" di Licata. La sconfitta è comunque indolore per il Palermo che resta a +7 sul Savoia, battuto a sua volta al "Franco Scoglio" per 1-0 dall’Fc Messina che torna ad essere terza forza del campionato: decide il gol al 41' della ripresa di Dambros. Tre gli espulsi, due per i giallorossi Fissore e Carbonaro e uno per i campani Oyewale.

Seconda vittoria di fila per il Troina, vittorioso 1-0 sul terreno del Marsala che si trova in piena zona play-out; gol decisivo al 44' della ripresa ad opera di Camacho.

Altro derby siciliano a Ragusa con il Marina che ottiene tre punti preziosissimi contro l’Acireale: a segno Diop al 22' del primo tempo. Pesante battuta d’arresto casalinga per il Biancavilla che viene sconfitto 4-1 dal Nola, prossimo avversario del Palermo al "Barbera": per i campani doppietta di Poziello (23' pt e 9' st), gol di Faella (28' st) e Maggio (40'st); i padroni di casa erano passati in vantaggio con Lucarelli (18' pt).

Finito l’effetto Pensabene per l’Arc Messina che torna sconfitto per 3-1 dalla trasferta con il Roccella: per i calabresi a segno Faiello (24' pt), momentaneo pareggio di Rossetti (1' st), poi decidono Malerba (7' st) e Khoris (37' st). ITALPRESS

© Riproduzione riservata