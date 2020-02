Serie D: il Savoia rallenta e il Palermo allunga, vincono Messina ed Acireale

Vola il Palermo che sul campo della Cittanovese ottiene il quarto successo consecutivo (2-4) e allunga a 7 punti il vantaggio sul Savoia che non va oltre lo 0-0 sul terreno del Roccella.

Si riscatta l’Fc Messina dopo il ko di Palermo e al "Franco Scoglio" fa sua la sfida con il Nola: 2-0 con un gol per tempo di Fissore al 28' e di Carbonaro al 24' della ripresa. Colpo esterno dell’Acireale al secondo successo consecutivo: battuto 1-0 il San Tommaso con un gol di Ba al 27' derl primo tempo.

"Passeggia" al "Dino Liotta" il Licata che supera 5-1 in rimonta il malcapitato Corigliano: dopo il vantaggio al 28' del primo tempo degli ospiti con Cito, tripletta per Cannavò (9' st, 16' st, 36' st) e gol di Convitto (20' st) e Adeyemo (22' st). Seconda sconfitta consecutiva per il Troina, abbastanza pesante sul campo del Castrovillari: 5-1 per i padroni di casa con Guarracino grande protagonista e autore di una tripletta (28' pt, 31' pt, 7' st). Le altre reti portano la firma di La Ragione (2') e Rosi (29' st); per gli ennesi gol della bandiera di Saba (43' st).

Torna al successo il Biancavilla, prossimo avversario dei rosanero al "Barbera", che in casa risolve la pratica contro il fanalino di coda Palmese; decisivo il gol di Graziano nella fase iniziale del match dopo appena 6'. Punti salvezza importanti per il Marsala che supera 1-0 l’Acr Messina con un gol di Maiorano al 21'. Continua, invece, il momento negativo dei giallorossi con un solo punto nelle ultime tre partite. Un gol per parte tra Marina di Ragusa e Giugliano: al 27' Mauro porta in vantaggio i ragusani e nella ripresa al 28' pareggia Esposito. ITALPRESS

© Riproduzione riservata