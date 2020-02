Serie C, vincono Catania e Sicula Leonzio

In attesa della sfida del Granillo tra la capolista Reggina e la quarta della classe Ternana, posticipo in programma lunedì, nel girone C lo scontro diretto per il secondo posto tra Monopoli e Bari termina 2-2.

Un punto per parte con gli ospiti che resistono nei minuti finali con l’uomo in meno per effetto dell’espulsione di Perrotta e mantengono, dunque, il secondo posto.

Rimane inchiodata in quinta posizione il Potenza che perde per 4-1 sul campo della Sicula Leonzio mentre il Catanzaro, in campo nell’anticipo del sabato, batte il Rieti per 4-1 con Di Piazza autore di una doppietta. Vittorie per 1-0 per Catania su Cavese e per Viterbese batte Teramo 2-0. Pari a reti inviolate tra Casertana-Bisceglie, Picerno-Vibonese e Rende-Paganese, 1-1 tra Virtus Francavilla e Avellino.

RISULTATI: Casertana - Bisceglie 0-0 Cavese - Catania 0-1 Monopoli - Bari 2-2 Picerno - Vibonese 0-0 Reggina - Ternana domani Rende - Paganese 0-0 Rieti - Catanzaro 1-4 Sicula Leonzio - Potenza 4-1 Viterbese - Teramo 2-0 V. Francavilla - Avellino 1-1.

CLASSIFICA: Reggina 56 punti; Bari 51; Monopoli, Ternana 48; Potenza 45; Catanzaro 41; Teramo 37; Catania 36; Viterbese 35; Cavese 32; Paganese, Virtus Francavilla 31; Avellino, Casertana 30; Vibonese 29; Picerno 26; Bisceglie 19; Rende, Sicula Leonzio 16; Rieti 12. Rieti 5 punti di penalizzazione.

PROSSIMO TURNO - 26^ GIORNATA - 16/02 Avellino - Cavese Bari - Picerno Bisceglie - Sicula Leonzio Catania - Reggina Catanzaro - Casertana Paganese - Rieti Potenza - Rende Teramo - Monopoli Ternana - V. Francavilla Vibonese - Viterbese.

