Il Savoia non molla, l'Acireale batte il Marsala

L'Acireale vince il derby con il Marsala: 2-1 al "Tupparello" con il rigore di Rizzo al 34' del primo tempo e nella ripresa il raddoppio di Arena al 12' e la rete del Marsala al 14' ad opera di Lo Cascio. Cade al "Franco Soglio" l’Acr Messina al cospetto di un corsaro Marina di Ragusa: decisiva la rete al 30' della ripresa firmata da Giuliano.

Giornata negativa per le altre formazioni siciliane: il Troina viene beffato nel finale di match contro il San Tommaso, al "Proto" finisce 1-0 con gol al 43' della ripresa di Konatevsu. Sconfitto 2-0 il Licata in trasferta contro il Nola: i bianconeri la sbloccano dopo 16' con Guarro e nel finale, al 45' della ripresa, la chiudono con Faella. Battuto anche il Biancavilla in casa del Corigliano: un gol per tempo per i calabresi con autorete di Guarnera al 37' e calcio di rigore di Catalano al 40' della ripresa.

