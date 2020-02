Il Monopoli vince a Catania, pari a reti bianche per la Sicula Leonzio

Nel girone C il Monopoli passa a Catania (0-2), mentre procede il duello tra Reggina e Bari: dopo lo scontro diretto della precedente giornata conclusosi in pareggio, i calabresi mantengono il +6 grazie alla vittoria di misura in casa della Vibonese con il rigore trasformato da Denis.

I pugliesi rispondono al San Nicola con il 2-0 sulla Virtus Francavilla e sono secondi in solitaria dopo uno scialbo 0-0 casalingo della Ternana contro la Sicula Leonzio. Ancora una sconfitta per gli etnei, che davvero si trovano in un momento estremamente delicato.

Potenza bloccato sull'1-1 dal Rieti ultimo e con un rigore da tre punti sbagliato da Carlos França. Ritrova il sorriso invece il Catanzaro con un roboante 4-0 sulla Viterbese, tris del Teramo al Rende.

