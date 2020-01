Sicilia, Final Four: il Monreale vince la Coppa Italia, Team Scaletta mai domo Al quintetto palermitano ci sono voluti i supplementari per avere ragione della squadra peloritana. Per le neo vincitrici della coccarda regionale, c'è la tripletta decisiva di Caravello. Sul tabellino anche le due reti di Oliveri e il centro di Riccobono

La finalissima della Coppa Italia di Serie C femminile siciliana non ha tradito le attese. La vittoria è del Monreale, dopo i supplementari. Palermitane che ieri hanno vinto in semifinale contro la Meta Catania e si sono ripetute nell’atto conclusivo contro il Team Scaletta, che invece ha avuto la meglio sul Ragusa.

Primo tempo che si chiude con le palermitane avanti nel punteggio, rete di Oliveri, nella ripresa arriva il raddoppio di Caravello. Partita però tutt’altro che chiusa, seppure il cronometro segni quasi la metà della ripresa. Si perchè le peloritane ritrovano la parità sul 2-2, poi le reti si susseguono una dietro l’altra. Caravello segna, il Team Scaletta pareggia e la cosa si ripete anche dopo il gol di Riccobono.

Finiscono i tempi regolamentari (4-4) quindi un altro extra-time, dopo quello di ieri, per il Team Scaletta che capitola nella seconda frazione. Ancora Oliveri e Caravello risultano decisive (la prima con una doppietta, la seconda ne segna tre) e chiudono la disputa per il tripudio del Monreale che vince 6-4 e raggiunge così la fase nazionale dove affronterà il 19 ed il 26 febbraio le regine di Puglia della New Team 74.

© Riproduzione riservata