Solo un pari per il Savoia, Palermo a +5: la classifica della Serie D

Il Palermo supera 1-0 il Roccella al "Barbera" e allunga a +5 sul Savoia, fermato in casa sullo 0-0 da un ottimo Marina di Ragusa, prossimo avversario dei rosanero, che conquista un punto prezioso in chiave salvezza. Al terzo posto c'è adesso l’Fc Messina al secondo successo consecutivo sul terreno del Corigliano: finisce 1-0 grazie al gol di Camara al 6' della ripresa. Battuta d’arresto, invece, per il Troina che cade sul terreno della pericolante Palmese: decide un gol di Tiboni al 28' della ripresa.

Terza vittoria su tre per l’Acireale nel girone di ritorno: battuto 3-1 il Castrovillari con i gol di Rizzo al 21' su calcio di rigore, di Ott Vale al 29' e di Chamberlain nella ripresa al 34'; per gli ospiti gol della bandiera di Cangemi al 32'. Torna a vincere dopo tre partite anche l’Acr Messina: al "Franco Scoglio" sblocca il march Crucitti nel finale di partita al 40'.

Il Biancavilla fa suo il derby con il Licata: gol di Graziano al 23' della ripresa. Sconfitto il Marsala sul terreno del Giugliano: 2-1 per i campani con gol nel primo tempo di Orefice al 4' e Di Girolamo al 20'; per gli azzurri accorcia le distanze al 40' Padulano.

LA CLASSIFICA

Palermo 48

Savoia 43

FC Messina 36

Giugliano 35

Troina 34

Acireale 33 (4 punti di penalizzazione)

Licata 32

Biancavilla 32

Cittanovese 31

ACR Messina 29

Nola 24

Castrovillari 21

Marina di Ragusa 20

Marsala 19

Roccella 18

Corigliano 15

San Tommaso 13

Palmese 11

