Serie C: pareggio casalingo per il Catania, 0-0 esterno per la Sicula Leonzio

Pareggi per entrambe le siciliane impegnate in Serie C, girone C. Il Catania non è andato oltre l'1 a 1 contro il Potenza. In vantaggio gli ospiti con Daniele Ferri Marini al 15esimo, pareggio di Davis Curiale al 33esimo su rigore.

Non va oltre lo 0-0 la Sicula Leonzio contro la Paganese fuori casa.

Bari - Rieti 5-2: Bisceglie - Reggina 1-2; Casertana - V. Francavilla 1-1; Catania - Potenza 1-1; Catanzaro - Monopoli 1-2; Paganese - Sicula Leonzio 0-0; Picerno - Viterbese 0-1 (ieri); Teramo - Avellino 1-0; Ternana - Rende 3-1; Vibonese - Cavese 0-1

CLASSIFICA: Reggina 52 punti; Bari, Ternana 43; Potenza, Monopoli 40; Catanzaro 32; Teramo 31; Catania 30; Cavese, Paganese, Viterbese 28; Avellino, Vibonese, Casertana 27; Virtus Francavilla 24; Picerno 20; Bisceglie, Rende 14; Sicula Leonzio 12; Rieti 8. Rieti 5 punti di penalizzazione

