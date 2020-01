Spinazzola torna a Roma, salta lo scambio con l'interista Politano

Leonardo Spinazzola ha lasciato Milano per tornare in aereo a Roma. La trattativa tra Inter e Roma per uno scambio Politano-Spinazzola è definitivamente naufragata. Il difensore giallorosso era arrivato a Milano mercoledì per svolgere le visite mediche, poi lo stop all’operazione per la richiesta dell’Inter di effettuare nuovi controlli fisici e cambiare la formula del trasferimento.

La Roma non accetta la modifica, Spinazzola non fa ulteriori controlli, le due società trattano a oltranza per cercare un nuovo punto d’incontro, ma oggi l’operazione tramonta senza aver trovato un nuovo accordo.

"Mi vado ad allenare, penso solo a domenica. È il nostro mondo". Lo ha detto Leonardo Spinazzola appena sbarcato all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea Alitalia, da Milano Linate, atterrato poco dopo le 17, dopo lo stop nella trattativa tra Roma ed Inter per uno scambio con Matteo Politano. Il giocatore, da solo, cappellino nero, zaino in spalla, un bagaglio a mano, ha ringraziato i cronisti e ha lasciato lo scalo romano in auto alle 17.15.

© Riproduzione riservata