Triplo Ronaldo, la Juventus vola: Ibra non risolleva il Milan

La Juventus riparte in quarta e allo Stadium rifila quattro reti al Cagliari, alla terza sconfitta di fila, con un grande Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta (la quarta rete è di Higuain). Fa ancora meglio l’Atalanta che dopo i cinque gol al Milan nell’ultima di campionato, pre l’anno nuovo con u altro pokerissimo, stavolta ai danni del Parma sepolto 5-0: le reti portano la firma di Gomez, Gosens, Freuler e Ilicic (doppoetta). Grazie a questi successi, i bianconeroi tornano momentaneamente solitari in testa alla classifica con 42 punti, in attesa del posticipo serale Napoli-Inter, mentre i bergamaschi tornao a farsi sotto alla zona Champions, a -1 dalla Roma quarta e sconfitta ieri.

A questa messe di gol non partecipa invece il Milan, fermato sullo 0-0 a San Siro da una coriacea Sampdoria, andata vicinissima al vantaggio almeno in due circostanze con Gabbiadini. L’esordio di Ibrahimovic con la nuova maglia non ha dunque portato fortuna ai rossoneri, ora al 12mo posto in classifica con 22 punti, contro i 16 dei blucerchiati, ora a +2 dal terz'ultimo posto.

