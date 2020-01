Il Savoia resta in scia, il Troina vince l'altro derby contro l'Acr Messina

Il Palermo torna a vincere ma resta invariato il distacco di tre punti dal Savoia che allunga la sua striscia vincente all'ottava partita consecutiva: i campani superano agevolmente il San Tommaso per 2-0 grazie a un gol per tempo di Poziello e Guastamacchia.

Finisce in parità e senza reti il derby al "Dino Liotta" tra il Licata, che resta terzo in compagnia del Giugliano (3-2 al Castrovillari) e l’Fc Messina. Nell’altra sfida tra siciliane il Troina passa per 2-1 al "Franco Scoglio" contro l’Acr Mesina: Fernandez porta avanti la squadra ennese al 33', quindi Crucitti rimedia al 45'; nella ripresa nuovo vantaggio e gol partita del Troina con Daqoune al 26'. Colpo esterno dell’Acireale sul campo del fanalino di coda Palmese: al gol dei locali al 40' rispondono gli acesi che chiudono i conti nel finale con De Felice.

Il Biancavilla supera 3-1 la Cittanoveee: protagonista Lucarelli autore di una doppietta e di un rigore sbagliato; l’altra rete siciliana porta la firma di Aloia. Corsaro il Marina di Ragusa che porta a casa i tre punti dalla trasferta di Nola grazie a un gol nei primi minuti di Di Bari.

