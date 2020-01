L'Inter vicinissima ad Eriksen: Conte sogna il grande colpo

E’ Christian Eriksen, 27enne centrocampista danese del Tottenham, l’ultimo nome dell’Inter per la sessione di mercato iniziata ieri che si chiuderà il 31 gennaio. Il club nerazzurro sarebbe disposto a sborsare una cifra vicina ai 20 milioni di euro per assicurarsi un calciatore guardato con interesse anche top club come Real Madrid e Paris Saint-Germain. Eriksen è in scadenza a giugno. Secondo i giornali danesi, il centrocampista starebbe ad un passo dall'Inter.

L’altro obiettivo interista resta Arturo Vidal, pupillo di mister Antonio Conte e in cima alla lista dei desideri. La trattativa con il Barcellona per il centrocampista cileno prosegue ormai da giorni. Vidal oggi è tornato ad allenarsi con i blaugrana e su Twitter ha pubblicato una foto con la scritta: «Tornato a casa». Interessa inoltre Nandez del Cagliari. L’Inter vorrebbe inserire Nainggolan nella trattativa.

© Riproduzione riservata