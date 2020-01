Ibrahimovic riabbraccia il Milan, Kulusevski si presenta alla Juve

Accoglienza da campione, cori e tanti applausi: la Milano rossonera si riaccende con Zlatan Ibrahimovic. Atterrato a Linate attorno alle 11.35 l’attaccante svedese è stato accolto dai tanti tifosi rossoneri giunti in massa all’aeroporto prima e successivamente alla Clinica La Madonnina e Ambrosiana per le visite mediche di rito dopo. Quindi il passaggio a Milanello per un rapido allenamento e la firma sul contratto che lo lega al Milan fino alla fine della stagione con un’opzione di rinnovo per il prossimo anno. Ibrahimovic ha così ufficialmente riabbracciato il Milan e in questa sua seconda vita in rossonero indosserà la maglia numero 21 con la sua "vecchia" 11 indossata da Borini. Non solo Ibra-day per il Milan perchè Boban e Maldini lavorano per perfezionare la rosa a disposizione di Pioli tra entrate ed uscite. Il nome caldo è quello di Todibo con il Barcellona pronto a lasciarlo partire in prestito, su di lui anche il Leverkusen. In uscita, invece, c'è Castillejo che potrebbe ritornare in Spagna con Espanyol e Atletico interessate.

La Juventus, invece, ha accolto Dejan Kulusevski. Il giovane svedese classe 2000, precedentemente in prestito al Parma dall’Atalanta, quest’oggi ha svolto le visite mediche al JMedical dopo una serie di selfie e autografi con i suoi nuovi tifosi. Un colpo per il futuro, però, perchè con tutta probabilità Kulusevski terminerà la stagione con i crociati prima di aggregarsi al gruppo di Sarri. Giornata di saluti per Perin che lascia la Juve per tornare al Genoa con i rossoblù che quest’oggi hanno ufficializzato anche l’ingaggio di Behrami e hanno accolto Destro (visite mediche per l’ormai ex Bologna). Il Napoli si avvicina sempre più a Lobotka del Celta Vigo e stando a quanto riportato dalla stampa spagnola nelle prossime ore il ds Giuntoli volerà in Spagna per chiudere la trattativa. A caccia di un centrocampista anche l’Inter che nelle ultime ore si sarebbe inserito nella corsa a Eriksen del Tottenham con la folta concorrenza di Manchester United, PSG e Juventus (valore del cartellino attorno ai 30 milioni).

