Cessione Roma: "Ancora nessun accordo definitivo con il gruppo Friedkin"

La trattativa è in corso ma non si è ancora conclusa. La Roma, su richiesta della Consob, ha diramato una nota per fare il punto sul futuro societario e il possibile passaggio di proprietà al gruppo Friedkin.

"As Roma Spv Llc, società che detiene il controllo indiretto di As Roma Spa, tramite la sua controllata Neep Roma Holding Spa, informa il mercato che sono in corso negoziazioni tra il Gruppo Friedkin e As Roma Spv Llc in merito a una potenziale operazione che interessa Neep Roma Holding Spa e le sue società controllate - inclusa As Roma Spa - (di seguito, il 'Gruppo As Roma') - si legge nel comunicato ufficiale del club giallorosso -.

"Al riguardo, As Roma Spv Llc informa che ad oggi non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione di Neep Roma Holding Spa e delle società controllate e che qualsiasi operazione con il Gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul Gruppo AS Roma. In caso di perfezionamento di accordi definitivi - prosegue la nota - aventi ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in As Roma Spa, As Roma Spv Llc fornirà adeguata informativa al mercato nei termini di legge". ITALPRESS

