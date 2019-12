Pari del Catania a Teramo, la Sicula Leonzio fa soffrire la Reggina

Il Catania pareggia in rimonta, al Sicula Leonzio sogna il colpaccio contro la capolista Reggina ma la sconfitta arriva al 96'. Gli etnei contro il Teramo vanno sotto nella ripresa con un gol di Bombagi ma agguantano il pari pochi minuti dopo con Esposito.

I siracusani in caso vanno in vantaggio al 64' con un rigore di Scardina, ma sono raggiunti subito dopo da un gol di German Denise. Quando il pari sembrava fatto e un punto in cassaforte, arriva il colpo di coda decisivo dei reggini con Reginaldo.

