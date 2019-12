Ancelotti non è più l'allenatore del Napoli, in arrivo Gattuso

Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Napoli. Lo ha comunicato la società con una nota sui propri social. «La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti - è scritto nella nota -. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti».

La decisione della società è stata comunicata all’allenatore nel corso di un incontro in serata con il presidente De Laurentiis svoltosi in un hotel del Lungomare. Al suo posto dovrebbe arrivare Rino Gattuso, ma la decisione non è ancora ufficiale.

"Carletto" aveva preso il Napoli rispettando l’ossatura di Sarri, cambiandola pian piano secondo i suoi disegni e arrivando dal 433 al 442, prendendosi un po' con Insigne, che gli aveva detto di voler fare l’esterno sinistro, scommettendo ancora su Mertens punta, che gli dava ragione.

Il sogno dell’inseguimento alla Juventus finì però presto, mentre il Napoli diceva addio alla Champions in un girone invero di ferro con Liverpool e Psg. Il resto della stagione era scivolata via nella convinzione che Ancelotti avrebbe dato l’attacco al trono del campionato nella sua seconda stagione, ma le cose sono precipitate velocemente, con l’unica grande emozione della vittoria sul Liverpool in Champions League al San Paolo.

Poi i pareggi, gli infortuni, la ribellione, l'hashtag «ancelottiout» sui social, la decisione di chiudere. Per Ancelotti il ritorno in Italia diventa un flop, e la strada sembra portarlo di nuovo in Inghilterra, verso l’Arsenal.

