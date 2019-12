Champions League, Napoli agli ottavi: battuto il Genk 4-0

Obiettivo centrato. La notte di Champions risveglia il Napoli che in casa batte il Genk agevolmente per 4-0 e centra l’accesso agli ottavi di finale, anche se da secondo del girone alle spalle del Liverpool.

Tutto fin troppo facile per una squadra apparentemente in crisi e che non trovava il successo da nove gare di fila, dallo scorso 23 ottobre proprio in Europa. Ma i ragazzi di Carlo Ancelotti la spuntano grazie a uno straordinario Arkadiusz Milik, protagonista assoluto con una tripletta da sogno interamente firmata nel primo tempo. Nel secondo tempo Mertens su rigore.

