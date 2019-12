Il Savoia si avvicina al Palermo, domenica nera per l'Acr Messina

Colpaccio dell’Acireale che porta via i tre punti dal "Barbera" superando 3-1 la capolista Palermo. I rosanero di Pergolizzi perdono per la seconda volta in casa e anche questa volta contro un altro avversario quotato per la vittoria finale.

Campionato praticamente riaperto con il Savoia che supera 2-1 l'ACR Messina e si porta a soli cinque lunghezze dai rosanero: vantaggio dei campani con Cerone su rigore al 35', pareggio dei giallorossi di Crucitti al 34' e gol decisivo di Scalzone al 45' della ripresa.

Il Troina, vittorioso 1-0 a Nola, è terzo insieme all’Acireale: di Saba al 39' della ripresa il gol partita. Vince il Licata che al "Dino Liotta" supera 4-2 il Marsala: per i gialloblù doppietta di Rizzo (9' st e 18' st) e gol di Cannavo (29' st su rigore) e Convitto (31' st); per il Marsala a segno Lo Iacono (1' st) e Lorefice (33' st).

Pari a reti bianche tra il Biancavilla e il San Tommaso. Successo per l’FC Messina in casa contro il Marina di Ragusa (2-1): per i giallorossi gol di Carbonaro (27' pt) e Coria (33' pt su rigore); per i ragusani gol di Puglisi (13' pt).

© Riproduzione riservata