Il Catania vince ancora, Sicula Leonzio beffata nel recupero

Il Catania continua a vincere, come se l'aggressione a Pietro Lo Monaco avesse scosso, in maniera positiva, la squadra e l'ambiente in generale. Dopo, sono arrivare solo vittorie. Anche oggi i rossazzurri hanno portato a casa i tre punti, battendo al "Massimino" il Rende, con un gol ad inizio partito di Kevin Biondi.

A Catania, per mostrare tutta la vicinanza alla squadra, è arrivato anche il presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli: "Era mio dovere essere oggi a Catania dopo quello che è successo questa settimana. Pietro Lo Monaco è un patrimonio del calcio italiano e il Catania è una delle piazze con più gloria e più storia. E io ho compiuto un gesto normale. Dovevo esserci e far sentire la presenza della Lega Pro", ha detto Ghirelli, che ha incontrato e ringraziato per il loro lavoro il Prefetto di Catania Claudio Sammartino e il Questore Mario Della Cioppa. Con Pietro Lo Monaco è rimasto a lungo a conversare.

La Sicula Leonzio ancora sconfitta, questa volta ad Avellino, ma fino al 90' il risultato era in parità, con le reti di Scardina e di Parisi per l'Avellino. Al 91' però Albadoro sigla il 2-1 per gli irpini, che chiudono i conti 4 minuti dopo con Alfageme.

© Riproduzione riservata