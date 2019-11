Il Savoia continua a vincere, Licata terza forza del campionato

Il Palermo torna alla vittoria e mantiene gli 8 punti di vantaggio sul Savoia, vittorioso nel derby e big match di giornata con il Giugliano (1-0 gol di Rondinella) che nel prossimo turno ospiterà proprio il Palermo. E' il Licata la terza forza del girone: i gialloblù dilagano superando con un perentorio 4-0 il San Tommaso: doppietta di Convitto (7' st e 20') e gol di Cannavò (17' st su rigore) e Gallonmmaso (37' st).

L'Acireale torna con un pareggio per 1-1 dalla trasferta di Nola: dopo 9' i bianconeri padroni di casa passano in vantaggio con Todisco e per gli acesi a ristabilire la parità è Savanarola al 22'. Pareggio anche per il Biancavilla che davanti al proprio pubblico non va oltre lo 0-0 con il Castrovillari.

Nell’altro derby siciliano di giornata successo per l’Fc Messina che supera 2-0 il Marsala: al "Franco Scoglio" decidono i gol, uno per tempo, di Carbonaro (25' pt) e Coria (20' st). Brutta sconfitta esterna al Al "Morreale-Proto" per il Marina di Ragusa, battuto 3-0 dalla Cittanovese a segno due volte con Silenzi (35' pt, 34' st) e una con Tripicchio (12' st). Sospesa per impraticabilità di campo all’8' della ripresa la gara del Troina a Corigliano; il risultato era sullo 0-0.

