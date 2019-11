Il Catania non vince più, pari della Sicula Leonzio

Il Catania continua a non decollare e si ritrova addirittura nono in campionato.Un inizio senza dubbio difficile che non era certamente preventivato, per una squadra che era partita con ben altre ambizioni.

Nel deserto del "Massimino", per una gara che si è giocata a porte chiuse, gli uomini di Lucarelli hanno pareggiato 1-1 contro la Casertana. Gli etnei erano anche passati in svantaggio, per poi pareggiare con Curiale. Un punto in trasferta per la Sicula Leonzio: 1-1 contro il Picerno e qualche segnale di ripresa per i siracusani.

