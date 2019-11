Serie D, il Savoia vince e riduce le distanze dal Palermo: è a -8. Acireale ko

Primo pareggio per la capolista Palermo sul terreno del fanalino di coda Palmese ma non fanno meglio le seconde, mentre da dietro risale proprio il Savoia, una delle grandi favorite della vigilia, adesso a soli 8 punti dalla squadra di Rosario Pergolizzi. I bianconeri superano 2-0 il Nola.

Al terzo posto un’altra campana il Giugliano che travolge 5-1 il Corigliano e nel prossimo turno ci sarà proprio il derby in casa del Savoia. Cade il Biancavilla e lo fa davanti a un’altra pretendente alla vittoria finale, ovvero l’Acr Messina, prossimo avversario del Palermo al Barbera: un gol per tempo per i giallorossi al 29' con Orlando e al 4' della ripresa con Coralli.

Sconfitta casalinga anche per l’Acireale che cede davanti al proprio pubblico al Licata; a decidere il match è un calcio di rigore trasformato da Cannavò al 41'; ora i giallobluù sono a quota 21 come gli acesi. E perde anche il Troina che viene travolto tra le mura amiche per 3-0 dall’FC Messina: nel primo tenpo a segno al 1' Bevis e al 25' Carbonaro; nella ripresa tris al 280 di D. Marchetti. Pareggio senza reti Al "Lombardo Angotta" nel derby tra il Marsala, che arrivava da tre vittorie e il Marina di Ragusa. ITALPRESS

© Riproduzione riservata