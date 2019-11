Serie D: pari per Biancavilla-Acireale, netta vittoria dell'Acr Messina

Il Palermo si ferma dopo dieci vittorie consecutive e cade addirittura al "Barbera" contro il Savoia, una delle formazioni maggiormente accreditate alla vigilia, che si impone per 1-0. L’altro big match di giornata Biancavilla-Acireale si chiude infatti 1-1: succede tutto nella ripresa con gli acesi avanti al 6' con Rizzo su calcio di rigore e i padroni di casa che ristabiliscono la parità al 16' con Rabbeni. Sconfitta l’altra formazione al secondo posto, ovvero il Troina, battuto 1-0 al "Dino Liotta" dal Licata: decide al 23' della ripresa il gol di Cannavò.

Netto successo dell’Acr Messina che si impone per 4-1 sul terreno del Corigliano: all’iniziale vantaggio dei calabresi di Talamo (21' pt) risponde il Messina con la doppietta di Crucitti (31' pt, 45' pt) e i gol di Orlando (15' st) ed Esposito (35' st).

Sconfitto l’FC Messina, caduto in casa 2-0 contro il Corigliano a segno una volta per tempo con La Ragione (38' pt) e Gagliardi (51' st). Terzo successo consecutivo per il Marsala che porta via i tre punti dalla trasferta calabrese con il Roccella grazie a un gol di Maiorano al 33' della ripresa.

Torna a vincere il Marina di Ragusa che con un gol di Mistretta al 18' del primo tempo manda a casa sconfitta la Palmese, ultima in classifica con cinque punti e prossimo avversario del Palermo.

© Riproduzione riservata