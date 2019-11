Catania-Sicula Leonzio, sesta vittoria per i rossazzurri con un 2-1 in rimonta

Lo scontro al Massimino si conclude con una vittoria in rimonta per il Catania. Mazzarani (63'), Di Piazza (72') segnano il trionfo e salvano i rossazzurri. Per il Catania si tratta della sesta vittoria nel campionato di Serie C ma la prima con la gestione Lucarelli. Il Catania così rimane in zona playoff al nono posto.

Dopo un primo tempo in cui a dominare è la Sicula Leonzio che segna il primo punto al 6' con Palermo, il Catania torna all'attacco al secondo tempo con i cambi di mister Lucarelli ribaltando il risultato. Il primo tempo si chiude con un 0-1 per la Sicula Leonzio.

Al rientro in campo Lucarelli schiera Biondi al posto di Calapai. Il Catania appare più convinto e al 63' arriva il pareggio con Mazzarani. Errore di Di Piazza al 70' che recupera subito dopo con la seconda rete rossazzurra. Al 76' Palermo ci riprova ma dopo 4 minuti di recupero il risultato rimane invariato.

© Riproduzione riservata